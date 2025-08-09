Концертный директор актера Краско сообщил о состоянии его здоровья

Tекст: Ирма Каплан

«Иван Иванович остается в больнице. Пока о выписке речи не идет. Ему то лучше, то хуже, но он очень сильный духом человек, моряк все-таки бывший. Старая закалка», – передает ТАСС слова Смородинова.

Напомним, 94-летний Краско оказался в тяжелом состоянии, был госпитализирован и нуждался в постоянном уходе.

Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России. Начал карьеру офицера-артиллериста, окончив военно-морское училище в 1953 году, после чего сменил профиль и окончил Ленинградский театральный институт и 60 лет служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. В его фильмографии более 200 фильмов и сериалов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ивану Краско в 2023 году сделали экстренную операцию. Тогда помощница актера Дарья Пашкова рассказала, что он перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии.