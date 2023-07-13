СМИ: Актера Ивана Краско экстренно прооперировали

Народному артисту России Ивану Краско сделали экстренную операцию, сообщили СМИ.

Артист находится в реанимации под контролем врачей НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, передают «Известия».

В четверг сообщалось, что Иван Краско госпитализирован в реанимацию в Петербурге. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Помощница актера рассказала, что у него отказала левая часть тела.

Напомним, в январе Краско попал в больницу с инсультом.

Краско – артист театра и кино. В сентябре прошлого года он отметил 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени Комиссаржевской в Петербурге. В кинематографе он дебютировал в фильме «Балтийское небо». Первую заметную роль он получил в многосерийном телефильме «Сержант милиции».