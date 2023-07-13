Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в Петербурге

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в реанимацию в Петербурге

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в реанимацию в Петербурге, сообщают новостные паблики Северной столицы.

В Telegram-канале новостного паблика «78.ru» указано, что актера поместили в один из профильных кардиоцентров – у него диагностированы неблагоприятные последствия инсульта.

Отмечается, что около полудня Краско почувствовал недомогание, после которого он вызвал скорую помощь. В данный момент актер находится под пристальным наблюдением врачей.

Краско – артист театра и кино. В сентябре прошлого года он отметил 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени Комиссаржевской в Петербурге.