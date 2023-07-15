Помощница Краско сообщила о галлюцинациях у актера

РБК: Помощница 92-летнего актера Краско Пашкова сообщила, что у него начались галлюцинации

Актер Иван Краско, перенесший операцию в связи с инсультом, находится в тяжелом состоянии, сообщила его помощница Дарья Пашкова.

Пашкова сказала РБК, что навещала актера в реанимации. По ее словам, самое страшное осталось позади, однако врачи пока не дают никаких прогнозов.

«У него начались галлюцинации», – сказала она, добавив, что в субботу планирует находиться у актера с 12.00 до 18.00. Пашкова сообщила, что он зовет ее и поел, когда она пришла. «А до этого ругался матом, выдергивал трубки, не хотел оставаться в больнице», – рассказала она.

Сын народного артиста Федор Краско в свою очередь сообщил ТАСС, что его отец периодически приходит в сознание. Он также рассказал, что Пашкову пустили в реанимацию, поскольку он всех в отделении называл ее именем, «она его еле покормила». На ночь остаться помощнице не разрешили, сообщил сын актера.

«Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже», – сказал он, добавив, что «вот с галлюцинациями… не сказать, что сильно лучше».

Федор добавил, что пока отец в реанимации, ему не удается с ним пообщаться напрямую.

13 июля актера увезли в больницу с дачи в Ленинградской области с жалобами на левую часть тела, у него не работали левые рука и нога. 92-летнего Краско госпитализировали в НМИЦ им. В.А. Алмахова с диагнозом «инсульт». В тот же день, по данным СМИ, ему сделали экстренную операцию.