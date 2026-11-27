Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Объявлены имена ведущих музыкальной премии «Золотой граммофон»
Киркоров и Тодоренко стали ведущими музыкальной премии «Золотой граммофон»
Певец Филипп Киркоров, обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева, телеведущая Регина Тодоренко и продюсер Иосиф Пригожин стали ведущими XXXI церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».
Церемония награждения состоится 5 декабря на «ВТБ Арене» в Москве. Помогать звездным дуэтам на сцене будет ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» Антон Юрьев, сообщается на сайте «Русской медиагруппы».
Отмечается, что для Киркорова, Тодоренко, Пригожина и Юрьева это знакомая миссия, поскольку они вели церемонию в прошлом году. Для Алексеевой выход на сцену премии станет дебютным.
В этом году организаторы изменили правила выбора лучших композиций. Теперь учитываются результаты эфирного хит-парада, диджитал-аналитика платформ радиостанции, голосование артистов за коллег, а также мнения фан-сообществ и зрителей, купивших билеты на концерт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Филипп Киркоров презентовал клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС» Валентины Алексеевой.
В марте россиянка получила титул первой «Мисс БРИКС» на финале конкурса в Казани.