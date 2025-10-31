Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
«Золотой граммофон» впервые вручили Куртуковой за выступление на футбольном матче
Премию «Золотой граммофон» в новой номинации «Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году» впервые вручили певице Татьяне Куртуковой.
Премию «Золотой граммофон» в новой номинации «Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году» впервые вручили певице Татьяне Куртуковой, передает ТАСС. Торжественное вручение прошло на сцене юбилейного шоу, отмечающего тридцатилетие «Русского радио», в «ВТБ арене».
Регина Тодоренко и Валдис Пельш, ведущие церемонии, разъяснили, что новая номинация была введена Русской медиагруппой совместно с Российским футбольным союзом. Они отметили, что музыкальные представления стали неотъемлемой частью официальных футбольных мероприятий в России.
Куртукову наградили за выступление на матче между сборными России и Нигерии, который посетили более 45 тыс. болельщиков. Статуэтку под аплодисменты зала вручил легендарный футболист Александр Мостовой. Он поблагодарил певицу за вклад в спортивные события и сказал: «Татьяна, а вам – от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол. Спасибо за прекрасное выступление перед матчем. Всегда будем ждать вас снова на какой-нибудь игре».
Певица, принимая награду, выразила признательность за оценку ее работы и пожелала российских футболистам успеха в будущем.
«Желаю нашей сборной только побед. Спасибо, дорогие зрители», – сказала артистка.
Ранее официальный представитель МИД Россия Мария Захарова вручила премию «Виктория» Татьяне Куртуковой за песню «Матушка земля».