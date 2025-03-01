Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
Захарова вручила премию «Виктория» за песню «Матушка земля»
Мария Захарова вручила Татьяне Куртуковой премию «Виктория» за песню года
Мария Захарова вручила Татьяне Куртуковой национальную музыкальную премию «Виктория» за песню «Матушка земля», которая была названа песней года в одном из столичных концертных залов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила премию «Виктория» Татьяне Куртуковой за песню «Матушка земля», сообщает ТАСС. Церемония состоялась в одном из концертных залов Москвы.
Премия «Виктория» признана одной из престижных национальных музыкальных наград в России. Татьяна Куртукова была удостоена этой награды в номинации «Песня года», что свидетельствует о высоком признании ее труда и таланта в музыкальной индустрии.
Мария Захарова, вручая награду, отметила значимость и влияние песни «Матушка земля» на русскую культуру и подчеркнула вклад Куртуковой в развитие отечественной музыки. Куртукова выразила благодарность за оказанную честь и подтвердила готовность продолжать радовать своих слушателей новыми произведениями.
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