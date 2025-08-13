Испанский парламент проигнорировал европейскую поддержку Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испанский Конгресс депутатов не присоединился к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC.

Инициативу подготовила одна из прибалтийских стран и официально направила ее через Брюссель председателям профильных парламентских комитетов европейских стран.

Получателем в Испании стал социалист Хуан Карлос Руис Боикс, который, как отмечает издание, не дал никакого ответа на обращение: «он ответил молчанием». Парламентарий не запрашивал дополнительную информацию и не объяснял причин такого решения.

Руис Боикс также не передал инициативу в Сенат своему коллеге, консерватору Хосе Игнасио Ландалусе, лишив тем самым верхнюю палату возможности рассмотреть вопрос о поддержке. Социалистическая фракция от комментариев отказалась.

Среди подписантов совместной декларации – представители профильных комитетов 22 европейских стран и Европарламента. Венгрия в ответ заявила о несогласии поддержать документ, а большинство других стран, не присоединившихся к инициативе, сообщили, что их представители в парламенте отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских стран призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО. Европейские политики также призвали Дональда Трампа вести переговоры с Россией в условиях перемирия. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Киир Стармер договорились мобилизовать для крупного сражения 50 тыс. солдат.