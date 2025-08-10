  • Новость часаПВО уничтожила дроны в Воронежской, Ростовской и Смоленской областях
    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    9 комментариев
    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня

    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    9 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы

    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.

    По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы (Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.

    «Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 18:11 • Новости дня
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

    Посол Парамонов: Саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии по причине русофобии правящего класса страны, заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

    По словам Парамонова, Италия имела все возможности принять лидеров, учитывая положительное отношение населения к России и опыт в организации крупных международных мероприятий. Парамонов отметил, что подобный саммит мог бы значительно поднять авторитет Италии на мировой арене, передает ТАСС.

    «Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

    Он раскритиковал курс итальянских властей, сформированный еще при Марио Драги, за конфронтацию с Москвой и отказ от диалога.

    Ранее американский телеканал Fox News называл Рим возможной площадкой для встречи, однако информированный источник опроверг возможность проведения саммита в Европе.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    9 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    9 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    СМИ: Украина рискует потерять Чехию как союзника в Европе

    Neue Zurcher Zeitung : В Чехии может победить противник поддержки Киева Бабиш

    Tекст: Вера Басилая

    Победа Андрея Бабиша на выборах в Чехии может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украина может лишиться поддержки Чехии в случае победы бывшего премьер-министра Андрея Бабиша на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

    По данным Neue Zurcher Zeitung, Бабиш известен своей критикой предоставления помощи Киеву и выступает за скорейшее начало переговоров с Москвой.

    В публикации отмечается, что в европейских столицах выражают обеспокоенность: если Бабиш вернется к власти, это может ослабить поддержку Украины со стороны государства Центральной Европы и укрепить союз между Венгрией и Словакией.

     Ранее бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не сможет выполнить требование об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Бабиша угрозой европейской безопасности и обвинил его в «пророссийских взглядах».

    Партия ANO, которую возглавляет Бабиш, пообещала прекратить закупки снарядов для Украины, если вернется к власти.

    9 августа 2025, 15:37 • Новости дня
    Эксперт заявил о пересмотре Трампом политики в отношении России

    Проректор академии МИД Карпович: Трамп пересмотрел политику в отношении России

    Эксперт заявил о пересмотре Трампом политики в отношении России
    @ Azerbaijani Presidential Press Office handout/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приобретает особое символическое значение благодаря выбору площадки для встречи, заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

    Как передает ТАСС, проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович рассказал, что лидеры России и США на встрече в Аляске планируют обсудить весь комплекс двусторонних и мировых вопросов, включая украинскую тематику.

    Эксперт подчеркнул символизм выбора Аляски, отметив, что «отказ Трампа от прежних подходов Запада проявился в приглашении Путина, что разрушает линию на бойкот Москвы».

    Карпович заявил: «Решение о проведении саммита президентов на Аляске носит глубоко символический характер. Безусловно, согласившись приехать в США, президент Владимир Путин демонстрирует уважение своему американскому коллеге».

    Он добавил, что Аляска остается символом общей истории двух стран, что создает особую атмосферу для встречи. По мнению Карповича, переговоры охватят не только украинскую тематику, но и все вопросы мировой политики и двусторонних связей между Россией и США.

    9 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 457 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 ЗРК, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 356 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами ПВО.

    Ранее ВКС России сбили украинский Су-27 29 апреля. В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

    9 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

    Пушков заявил о символичной значимости встречи Путина и Трампа на Аляске

    Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Выбор Аляски в качестве места проведения потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа – неожиданное и нестандартное решение, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее в СМИ обсуждались варианты с ОАЭ или Стамбулом, однако Аляска не фигурировала среди возможных площадок.

    Пушков отметил, что в истории еще не было случаев, когда президенты России и США встречались на Аляске. «Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», – подчеркнул сенатор.

    Он добавил, что Аляска подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер переговоров. По мнению Пушкова, это выдвигает на первый план именно диалог между Россией и США, а также роль их лидеров в решении мировых вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за возможного обсуждения урегулирования конфликта на Украине без участия Киева.

    9 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    В США заявили о достижении прогресса на переговорах с Киевом по Украине

    Axios: США достигли прогресса на переговорах с Киевом и НАТО по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация зафиксировала значительный прогресс в обсуждении украинского вопроса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Британии, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

    Барак Равид отметил, что встречи прошли в Британии и были посвящены поиску решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По данным Axios, американские чиновники заявили, что многочасовые переговоры, состоявшиеся в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, позволили достичь значительного прогресса по вопросу прекращения войны на Украине. Представитель США подчеркнул, что встречи приблизили стороны к достижению целей, поставленных президентом Трампом.

    Axios сообщает, что переговоры проводились при участии ключевых союзников по НАТО и представителей Киева, а их содержание было сосредоточено на путях достижения скорейшего урегулирования.

    Ранее в Кремле подтвердили место исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине на Аляске.

    Представители США, Украины и ряда европейских стран планируют провести в эти выходные встречу в Британии для согласования позиции перед саммитом лидеров США и России.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе Евросоюза в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    10 августа 2025, 03:16 • Новости дня
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    9 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    Guardian: Британия скрывала утечку радиоактивной воды из хранилища ядерных бомб

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Британии в течение многих лет скрывало утечки радиоактивной воды из труб на военной базе у поселения Кулпорт, где хранятся ядерные боеголовки программы Trident, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что британское министерство обороны на протяжении многих лет скрывало информацию об утечке радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок на западном побережье Шотландии из-за аварий старых водопроводных труб, передает РИА «Новости» .

    Уточняется, что речь идет о военной базе у поселения Кулпорт, где размещаются ядерные боеголовки для подводных лодок программы Trident.

    По информации газеты, на этой базе неоднократно происходили прорывы труб, в результате которых радиоактивная вода попадала в морской залив Лох-Лонг, находящийся недалеко от Глазго. Причиной этого является недостаточное обслуживание сети из 1,5 тыс. труб водоснабжения военной базы, что привело к утечке загрязненной радиоактивным тритием воды.

    Guardian отмечает, что прорывы труб фиксировались в 2010 году, дважды в 2019 году и еще два раза в 2021 году. На момент инцидентов примерно половина оборудования хранилища была с истекшим сроком службы, а утечки включали воду, загрязненную тритием, который используется в ядерных боеголовках.

    Издание также сообщает, что Шотландское агентство по охране окружающей среды (Sepa) и министерство обороны Британии пытались долгое время скрывать информацию об этих утечках, объясняя это национальной безопасностью. Однако после указания шотландского комиссара по вопросам информации Дэвида Хэмилтона данные были обнародованы и стали доступны СМИ.

    Ранее руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт заявил, что на авиабазе США Лейкенхит в Восточной Англии в июле могли быть размещены не менее 20 ядерных бомб B61-12.

    Агентство Bloomberg ранее сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

    9 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России, большая часть которых была перехвачена над Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 18.00 до 20.00 мск средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Из них семь аппаратов сбили над территорией Тульской области и столько же – над Брянской областью. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона, еще три – над Калужской областью. По два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и в Орловской области, один аппарат сбили над Курской областью.

    Ранее системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины во второй половине дня.

    Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    9 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 35 беспилотников над пятью регионами России

    Системы ПВО сбили 35 украинских дронов в пяти российских регионах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение второй половины дня системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины, из них 19 – над Краснодарским краем.

    В период с 15.30 до 18.00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    По информации Минобороны, атаки были отражены в нескольких регионах страны.

    Больше всего беспилотников – 19 – сбиты над Краснодарским краем. В Брянской области уничтожены девять аппаратов, еще четыре – над акваторией Азовского моря.

    В Калужской области силы ПВО нейтрализовали два беспилотника, и еще один был сбит в Московском регионе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

    Ранее силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    За ночь над Россией были нейтрализованы более 95 дронов ВСУ.

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы.

    10 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»

    Европейские лидеры призвали Трампа «защищать жизненные интересы Украины»

    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Европейские лидеры настаивают, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. «Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», – говорится в документе.

    Авторы документа полагают, что «значимые переговоры» возможны только при соблюдении перемирия или существенном снижении интенсивности боевых действий. Они также заявили, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Политолог Андрей Быстрицкий считает, что европейцы не желают прекращения боевых действий.

