Глава ОЗХО – пранкерам: Скрипалей могли отравить веществом, изготовленным в США

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) разыграли главу Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю, поговорив с ним от имени польского премьер-министра.

В разговоре с пранкерами дипломат признал, что вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня. «Согласно нашим экспертам, оно может быть произведено в любой стране», – сказал он. Запись разговора пранкеров с главой ОЗХО опубликована на YouTube.

«Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась еще где-то. Это тоже может быть правдой, но страны, которые могут разрабатывать это вещество, могли бы были делать это с целью защиты, чтобы создать антидоты против этого вещества. В таком случае разработки этого вещества разрешены [нашей организацией] и о них не обязательно уведомлять [ОЗХО]», – сказал Узюмджю.

На уточняющий вопрос о том, могло ли вещество быть произведено в любой стране, Узюмджю ответил: «Теоретически да».

«Теоретически даже в США?» – спросили пранкеры, и глава ОЗХО ответил утвердительно.

«Абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, в общем доступе», – сказал глава Организации, отметив, что материал для производства этого вещества доступен без всяких препятствий, но нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также говорил, что вещество, называемое в западных странах «Новичком», состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.