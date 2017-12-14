Лавров: «Новичок» состоял на вооружении США

Вещество, называемое в западных странах «Новичком», состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров в интервью РИА «Новости» напомнил, что один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов эмигрировал в США, опубликовал формулу вещества, оно было запатентовано и «состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов».

Министр отметил, что пробы вещества, взятого специалистами Организации по запрещению химического орудия (ОЗХО) в истории с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, имели слишком высокую концентрацию, что говорит об их впрыскивании в пробу буквально перед началом анализа.

По словам Лаврова, британцы, обратившись к ОЗХО, «не просто дали им пробу вещества с места происшествия, но сказали: «Вот вам проба, найдите в ней такое-то химическое вещество». «То есть это было заказано. И эксперты ОЗХО, выполняя техническую функцию, подтвердили, что это было именно то вещество, о котором британцы им сказали», – сказал Лавров, добавив, что вещество «было в очень чистом виде, очень высокой концентрации, что говорит о том, что оно было впрыснуто в эту пробу буквально перед началом анализа». Министр пояснил, что за пару недель вещество «должно было уже подвергнуться метаболизму и было бы совсем другой консистенции».

Министр напомнил, что параллельно в швейцарской лаборатории в городе Шпиц в пробе было обнаружено наряду с этим веществом и определенное количество вещества BZ, которое относится к веществам второй категории и считается менее опасным.

Лавров сообщил, что независимого обследования медиками Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отравленных в Великобритании Скрипаля и его дочери Юлии не было. Пробы были взяты не в тех местах, которые бы выбрали специалисты по собственному желанию, а там, где указывали британцы. «Из рук британцев. Ну или там в их присутствии», – сказал Лавров.

«Они же все держат в секрете – так же, как они засекретили в свое время дело Литвиненко. До сих пор материалы засекречены. Ну и вопросы, безусловно, накапливаются», – сказал Лавров, напомнив, что Россией сформулированы почти 50 сугубо профессиональных вопросов по этому делу.

«В ответ нам говорят: «Нет, вы сначала ответьте на наши вопросы». А у них вопрос один, вернее два: «Это Путин приказал сделать или это вы просто потеряли контроль над своим химическим арсеналом?» Химическим арсеналом каким? Который был уничтожен и верифицирован ОЗХО в качестве уже уничтоженного при одобрении всего мирового сообщества?» – сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, если бы у России был мотив отомстить Сергею Скрипалю, его бы не обменяли в Британию в 2010 году. Министр напомнил, что его и еще нескольких человек, шпионивших на США и Британию, обменяли на «группу Чапман». «И этот обмен состоялся, он был освобожден из заключения, переехал на свою новую родину и жил – не тужил», – напомнил Лавров.

Ранее Россия представила доказательства того, что вещество «Новичок» патентовалось в США. Кроме того, Россия обвинила обладающую «Новичком» Британию в нарушении химконвенции.