Передавший данные Facebook ученый назвал это обычным делом

Передавший данные пользователей Facebook фирме Cambridge Analytica профессор Кембриджского университета Александр Коган назвал «обычным делом» сбор информации пользователей через приложения для соцсети и дальнейшее их использование.

«Мысль о том, что мы украли данные, думаю, технически неверна», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS слова Когана.

Он отметил, что Facebook сама создала «инструменты для разработчиков, чтобы (они могли) собирать данные, и сделала их очень простыми».



«Думаю, что выгодно пытаться показать ситуацию как особый случай, что мое приложение было мошенническим, и все это действительно необычный случай. Потому что, если говорить правду, что это достаточно обычное дело, возникает более крупная проблема», – заявил Коган.



Профессор подчеркнул, что пользователи приложения сами соглашались на сбор, передачу и продажу их данных, так как это было указано в пользовательском соглашении, хотя и нарушало политику Facebook в отношении разработчиков.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что данные 87 млн аккаунтов пользователей, в основном из США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Позднее операционный директор соцсети Шерил Сэндберг заявила, что пользователям Facebook придется заплатить компании денег, чтобы их личные данные не использовались.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала развернувшийся вокруг деятельности Cambridge Analytica скандал.