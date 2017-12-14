Володин: Минздрав не справился с задачей по импортозамещению лекарств

Задача по импортозамещению лекарств на российском рынке выполнена неэффективно, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после обсуждения законопроекта об ответе на американские санкции с представителями деловых и экспертных кругов.

Володин отметил, что ряд министерств, например, Минобороны, обеспечили импортозамещение в своей сфере. «Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов - импорт», – передает слова спикера ТАСС.

Также Володин отметил, что российский фармацевтический рынок позволяет зарабатывать компаниям из США до 50 млрд рублей в год.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо привлечь «лучшие фармацевтические компании» из государств, не поддержавших санкции в отношении России.

Напомним, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В 2015 году министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что более 70% лекарственных препаратов в России импортные, либо имеют в составе субстанцию, которая изготавливается за рубежом.