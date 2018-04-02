Россия ограничила авиасообщение с Таджикистаном

Российские авиавласти с 5 апреля отзывают допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air.

«С 5 апреля Россия отзывает ранее выданные разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск – Душанбе и Новосибирск – Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе», – цитирует РИА «Новости» источника.

В Минтрансе подтвердили ограничения для двух таджикских авиакомпаний.

С понедельника Таджикистан отозвал у четырех российских авиаперевозчиков разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд, мера коснулась 11 маршрутов между странами.

Напомним, новое обострение в авиконфликте с Таджикистаном произошло в марте, когда таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» на полеты по некоторым направлениям.