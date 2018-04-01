Таджикистан ограничил авиасообщение с Россией

С понедельника, 2 апреля, Таджикистан отзывает у четырех российских авиаперевозчиков разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд, мера коснется 11 маршрутов между странами, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний, знакомый с решением властей Таджикистана.

«Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям», – сообщил источник ТАСС.

Речь идет об авиакомпаниях «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Сибирь», «Северный ветер», которые не смогут летать в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

Ранее в воскресенье сообщалось, что частная авиакомпания из Таджикистана «Сомон Эйр» приостановила полеты по девяти направлениям в Россию на основании полученной телеграммы от Росавиации.

Напомним, новое обострение в авиконфликте с Таджикистаном произошло в марте, когда таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» на полеты по некоторым направлениям.