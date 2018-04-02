Цивилев рассказал о задачах на посту главы Кузбасса

Взгляд
2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
Разделы

Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
Перейти а раздел…

Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
Перейти а раздел…

В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария

Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров оценил ответ России на «откровенную ложь» Британии и США
          Лавров оценил ответ России на «откровенную ложь» Британии и СШАГубернатор Подмосковья провел совещание на полигоне «Ядрово»Кремль прокомментировал арест братьев МагомедовыхОтец Литвиненко объяснил засекречивание дела Скрипаля
          Производитель дрона «Почты России» назвал причину крушенияСоздание ПАК ДА отложили ради модернизации Ту-22Латвия запретила обучение на русском языке в школахУкраинцев предупредили о риске остаться без газа
          Подростки подожгли игрушки на мемориале памяти погибших в КемеровоКитай сделал официальное заявление по факту падения космической станцииМоряков российского судна «Норд» вынуждают перейти в гражданство УкраиныМинистр обороны Израиля указал мировому сообществу на убийства сотен тысяч мирных сирийцев

          Главная тема


          В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

          огромная стройка


          Каспийскую флотилию решено перебазировать в Дагестан

          20 лет в тюрьме США


          Трамп ответил по поводу помилования летчика Ярошенко

          «в хорошей форме»


          Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

          Лидер «Аквариума»


          Гребенщиков: Сталин и Ленин – палачи

          отравление «Новичком»


          Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой

          обложка New York Magazine


          Трампа выставили свиньей

          расклад сил


          Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

          конфликт с Западом


          Почему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Цивилев рассказал о задачах на посту главы Кузбасса

          2 апреля 2018, 14:43

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев во время церемонии представления в новом статусе рассказал об основных задачах на своем посту.

          «Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут», – цитирует его ТАСС.

          По его словам, он намерен строить работу с жителями Кузбасса с помощью уже сложившейся команды.

          «Это достойные люди, мы будем продолжать работу», – сказал он.

          3 апреля Цивилев начнет работу со встречи с родственниками пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», которые не успели попасть на прием к Аману Тулееву.

          «С каждым родственником мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие, долгие годы. Особенно это касается детей, которые остались без родителей», – подчеркнул врио губернатора.

          По его словам, нужно провести детей не только до момента «физического становления».

          «Мы должны пройти вместе с ними школу, институт», – подчеркнул Цивилев.

          Сама церемония представления нового главы региона началась с минуты молчания. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил, что прошло девять дней с момента гибели людей в «Зимней вишне».

          Меняйло отметил, что Цивилев после пожара «был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий». Он выразил уверенность в том, что новый глава региона внесет свой вклад и в социально-экономическое развитие региона, а также сделает все для обеспечения общественно-политической стабильность.

          Цивилев ранее работал в Якутии, где был гендиректором якутской компании «Колмар». Представители этого региона отметили, что Цивилев обладает важными человеческими качествами, которые скоро оценят в Кузбассе, сообщает Ura.ru.

          Генеральный директор торговой компании «Айгуль», председатель регионального отделения «Деловой Россия» в Якутии Флида Габбасова отметила, что у Цивилева есть «личный и производственный потенциал».

          «С его появлением у Нерюнгри («Колмар» работает на месторождениях Нерюнгринского района) появилось будущее. За полтора года произошел резкий скачок. Стройки друг за другом. Люди ездили на экскурсии, чтобы посмотреть, как быстро стройки развиваются», – сказала она.

          По ее словам, у Цивилева есть способность «управлять людьми», и он сможет делать это и в компании, и в администрации города.

          «Даже в организаторских вопросах, когда он работал со своими сотрудниками – я была 2-3 раза на его совещаниях, – считаю, у него этот потенциал есть. На социальные вопросы он обращает внимание», – сказала она.

          По ее словам, Цивилев «испытан Якутией», которая является суровым регионом. Она выразила уверенность, что в Кузбассе он наладит производственное направление, поднимет экономику и быстро приобретет политический опыт.

          «Он должен быть прежде всего человеком. То, что он преклонил колени перед митингующими – это он. Мне приятно, что я знакома с ним», – сказала она.

          Бывший пресс-секретарь главы республики Саха Марина Мигалкина, ныне директор коммуникационной группы «Якутия 2100», отметила, что у компании «Колмар» в Якутии отличный имидж, скандалов с населением у предприятия не было.

          «Из плюсов Цивилева по работе в Якутии можем сказать, что он человек обстоятельный, который отлично понимает необходимость системной работы с общественным мнением по самым разным каналам и обладает большим лобби-потенциалом в столице», – сказала Мигалкина.

          Председатель правительства республики Саха Евгений Чекин рассказал, что познакомился с Цивилевым, когда тот успешно руководил ООО «Колмар».

          «Всего лишь за три года под его руководством запущены два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Южной Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом», – сказал Чекин.

          Депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин выразил мнение, что человек с предпринимательской жилкой добьется успеха у власти, сообщает Regnum.

          «Я много раз встречался с избирателями в Нерюнгри, и никто на эту компанию никогда не жаловался», – подчеркнул Парахин.

          «Не просто так Владимир Путин его назначил. Человек с предпринимательской жилкой у власти – это хорошо. Регион будет развиваться под его руководством», – сказал он.

          В понедельник Цивилева официально представили как врио главы Кемеровской области.

          Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня».


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............