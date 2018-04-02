Цивилев рассказал о задачах на посту главы Кузбасса

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев во время церемонии представления в новом статусе рассказал об основных задачах на своем посту.

«Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут», – цитирует его ТАСС.

По его словам, он намерен строить работу с жителями Кузбасса с помощью уже сложившейся команды.

«Это достойные люди, мы будем продолжать работу», – сказал он.

3 апреля Цивилев начнет работу со встречи с родственниками пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», которые не успели попасть на прием к Аману Тулееву.

«С каждым родственником мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие, долгие годы. Особенно это касается детей, которые остались без родителей», – подчеркнул врио губернатора.

По его словам, нужно провести детей не только до момента «физического становления».

«Мы должны пройти вместе с ними школу, институт», – подчеркнул Цивилев.

Сама церемония представления нового главы региона началась с минуты молчания. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил, что прошло девять дней с момента гибели людей в «Зимней вишне».

Меняйло отметил, что Цивилев после пожара «был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий». Он выразил уверенность в том, что новый глава региона внесет свой вклад и в социально-экономическое развитие региона, а также сделает все для обеспечения общественно-политической стабильность.

Цивилев ранее работал в Якутии, где был гендиректором якутской компании «Колмар». Представители этого региона отметили, что Цивилев обладает важными человеческими качествами, которые скоро оценят в Кузбассе, сообщает Ura.ru.

Генеральный директор торговой компании «Айгуль», председатель регионального отделения «Деловой Россия» в Якутии Флида Габбасова отметила, что у Цивилева есть «личный и производственный потенциал».

«С его появлением у Нерюнгри («Колмар» работает на месторождениях Нерюнгринского района) появилось будущее. За полтора года произошел резкий скачок. Стройки друг за другом. Люди ездили на экскурсии, чтобы посмотреть, как быстро стройки развиваются», – сказала она.

По ее словам, у Цивилева есть способность «управлять людьми», и он сможет делать это и в компании, и в администрации города.

«Даже в организаторских вопросах, когда он работал со своими сотрудниками – я была 2-3 раза на его совещаниях, – считаю, у него этот потенциал есть. На социальные вопросы он обращает внимание», – сказала она.

По ее словам, Цивилев «испытан Якутией», которая является суровым регионом. Она выразила уверенность, что в Кузбассе он наладит производственное направление, поднимет экономику и быстро приобретет политический опыт.

«Он должен быть прежде всего человеком. То, что он преклонил колени перед митингующими – это он. Мне приятно, что я знакома с ним», – сказала она.

Бывший пресс-секретарь главы республики Саха Марина Мигалкина, ныне директор коммуникационной группы «Якутия 2100», отметила, что у компании «Колмар» в Якутии отличный имидж, скандалов с населением у предприятия не было.

«Из плюсов Цивилева по работе в Якутии можем сказать, что он человек обстоятельный, который отлично понимает необходимость системной работы с общественным мнением по самым разным каналам и обладает большим лобби-потенциалом в столице», – сказала Мигалкина.

Председатель правительства республики Саха Евгений Чекин рассказал, что познакомился с Цивилевым, когда тот успешно руководил ООО «Колмар».

«Всего лишь за три года под его руководством запущены два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Южной Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом», – сказал Чекин.

Депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин выразил мнение, что человек с предпринимательской жилкой добьется успеха у власти, сообщает Regnum.

«Я много раз встречался с избирателями в Нерюнгри, и никто на эту компанию никогда не жаловался», – подчеркнул Парахин.

«Не просто так Владимир Путин его назначил. Человек с предпринимательской жилкой у власти – это хорошо. Регион будет развиваться под его руководством», – сказал он.

В понедельник Цивилева официально представили как врио главы Кемеровской области.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня».