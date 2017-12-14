Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов?

В воскресенье президент Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев. «Постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», – гласит текст указа Путина.

Ранее Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию и обратился с соответствующим заявлением к президенту. Кроме того, он записал видеообращение к жителям Кузбасса, в котором еще раз принес свои соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» и объяснил свой уход.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», – подчеркнул Тулеев. Он также отметил безальтернативность своего решения после произошедшей трагедии:

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя».

Напомним, 25 марта в Кемерово в ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека , 41 из которых – дети. Следствие выясняет причины и виновников трагедии. Известно, что в ТРК постоянно допускались нарушения норм безопасности, которые усугубили последствия пожара.

Аман Тулеев на место трагедии не приехал, как объяснили позднее в кемеровской администрации, по просьбе главы МЧС Владимира Пучкова, чтобы губернаторский кортеж не мешал спасательной операции. В ходе митинга после пожара участники акции потребовали отставки Тулеева. Он, в свою очередь, заявил, что среди протестующих нет родственников погибших, а только «бузотеры», желающие раскачать ситуацию, за что его раскритиковал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На совещании с прибывшим в Кемерово Владимиром Путиным Тулеев сказал президенту «великое спасибо», а также извинился за произошедшее горе.

Возможно, поведение Тулеева отчасти объясняется его эмоциональным состоянием, ведь во время пожара погибла 11-летняя дальняя родственница экс-губернатора, а также проблемами со здоровьем. В минувшем году 73-летний Тулеев провел много времени в больнице и перенес несколько серьезных операций, из-за чего успели возникнуть даже слухи о его смерти.

Уходит эпоха

Один из мастодонтов российской политики возглавлял Кемеровскую область уже 21 год. До этого в 1996–1997 годах он занимал пост министра по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ. Кроме того, он трижды выдвигал свою кандидатуру на выборы президента РФ – в 1991-м (занял четвертое место), 1996-м (снял кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова) и 2000 годах (четвертое место, обогнав Владимира Жириновского).

Тулеев в конце 1990-х годов вывел Кузбасс из забастовок, лично выходя к протестующим. Собственно, именно для этого Борис Ельцин поставил во главе региона Тулеева, бывшего его политическим противником и поддерживавшего тогда КПРФ и Зюганова. Хотя именно Ельцин в 1991 году по политическим причинам снял Тулеева с поста председателя исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов, который Тулеев возглавлял с 1990 года. Впоследствии Тулеев отказался принимать от Ельцина орден Почета в 1999 году: «Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету», – прокомментировал он свой отказ.

Тулеев сумел не только победить забастовки, но и навести порядок в Кузбассе, прилагая огромные усилия для его развития, проявлял огромное личное участие в делах угольной отрасли, чем и заслужил любовь шахтеров и кузбассовцев в целом. Кроме того, удалось ему справиться с бандитами, желавшими наложить руки на угледобывающий и промышленный регион, и наладить четкий диалог с представителями местного бизнеса. Стоит напомнить, что экс-губернатор неоднократно успешно вел переговоры с террористами, захватывавшими заложников.

Завершить свое руководство Кузбассом Тулеев также смог достойно. «Человек принял для себя такое решение. Между прочим, это очень большое мужество, вот так вот взять и уйти. Конечно, сначала ему нужно было время, чтобы все осознать. Эти все решения не так просто принимаются», – заявил газете ВЗГЛЯД президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также предположил, что Тулеев все взвесил и лучшим решением было уйти самому. «Думаю, что решение правильное. Действительно, перезагрузка власти в Кемеровской области необходима. Неделя после трагедии вполне нормальный срок для принятия такого решения», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Их точку зрения разделяет вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «Посмотрите ролик, который записал Тулеев. На самом деле видно, что он искренне волнуется. Я считаю это решение своевременным и адекватным», – подчеркнула она в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Тулеев был с регионом с очень давних пор. Это одна из знаковых фигур российской политики тех времен. В некотором смысле уходит эпоха. Но все-таки этой эпохе уже пришло время уходить», – полагает Федорова. «В первые дни было вообще непонятно, что там произошло, по чьей вине, что будет дальше – хаос первых дней. Поэтому принимать решения сразу после трагедии означало бы еще больше усилить хаос, который творится. Кроме того, это перетягивание повестки дня. В первые дни после трагедии надо было говорить только об этом, а не о кадровых переназначениях», – указала собеседница.

Хозяйственник с человеческой реакцией

Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Эксперты сходятся во мнении, что пока наиболее очевидным участником будущих выборов является врио главы региона Цивилев.

Чем же он известен? Сергей Цивилев – фигура в российской политике новая. Он родился в 1961 году в Мариуполе, в 1978 году окончил с отличием Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе, после чего до 1994 года проходил службу в ВМФ СССР и затем РФ, уйдя в отставку в звании капитана III ранга. В 1995–1996 годах руководил службой безопасности одного из петербургских филиалов банка «Аэрофлот». В 1997–2012 годах возглавлял и вместе с братом владел акциями юридической фирмы «Нортэк». Параллельно в 1999 году окончил СПбГЭУ по специальности «финансы и кредит».

С 2012-го перешел в угледобывающую и перерабатывающую компанию «Колмар» в Якутии, став сначала зампредседателя совета директоров, а затем генеральным директором. По данным СМИ, ему принадлежат 70% процентов акций этого предприятия, которые он выкупил у бизнесменов Анатолия Митрошина и Андрея Бокарева. Таким образом, он является деловым партнером Геннадия Тимченко (ему принадлежат оставшиеся 30% акций «Колмара»).

В связи с этим его считают выдвиженцем Тимченко с тех пор, как он занял пост вице-губернатора Кемеровской области 2 марта вопреки желанию Тулеева оставить собственного преемника. Кстати, незадолго до этого Цивилев встречался с Владимиром Путиным, чтобы отчитаться о работе «Колмара». А вскоре после назначения Цивилев сообщил ТАСС, что передал акции компании своей жене.

Глава кабмина Якутии Евгений Чекин отметил в интервью ТАСС: «С Сергеем Евгеньевичем я познакомился, когда он работал генеральным директором угледобывающей компании «Колмар», которая за весьма короткий срок смогла добиться серьезных результатов, причем не только в бизнесе, но и в реализации социальных программ». По его словам, многие жители Якутии знают Цивилева как неравнодушного человека, который держит слово и способен взять на себя ответственность, чтобы найти конкретные пути выхода из ситуации.

Начало политической карьеры Цивилева, однако, получилось несколько смазанным. Выйдя к митингующим после пожара в Кемерово, он неуместно обвинил участника акции Игоря Вострикова, потерявшего на пожаре жену, троих детей и сестру, в попытке пиара. Впоследствии он же встал перед митингующими на колени и попросил у них прощения за произошедшую в ТРК «Зимняя вишня» трагедию.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что таким образом Цивилев продемонстрировал, что осознал свою ошибку. «Он себя проявил как человек, который может признавать свои ошибки, исправлять их максимально быстро, как человек неравнодушный», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Цивилев – человек не чужой региону. По крайней мере, административно не чужой», – отметил Мартынов, напомнив, что новый глава не понаслышке знаком с угольной промышленностью. В связи с этим он считает его назначение врио губернатора вполне ожидаемым и логичным.

Дмитрий Гусев также отметил, что Цивилев показал себя способным на человеческую реакцию. «Самое главное, он знает, как с людьми разговаривать и работать. В Кузбассе это важно очень. Регион сложный. Все мы помним митинги, сходки и прочее», – добавил собеседник.

По мнению Гусева, имеет важную роль и то, что новый глава работал в частном бизнесе, причем в угольной отрасли. «Он хорошо знает экономику региона, знает, как все устроено. И потом он за последнее время зарекомендовал себя как человека, радеющего за дело», – пояснил эксперт.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин считает, что назначение Сергея Цивилева врио губернатора после долгожданной, по его словам, отставки Тулеева должно благотворно отразиться на социальном состоянии Кемеровской области, пережившей большую трагедию. «Известно, что он обладает опытом работы в угольной отрасли, имеет навыки хозяйственника и, скорее всего, справится со сложным производственным комплексом – Кемеровской областью. Тем более что уход Тулеева даёт шанс на кадровую ротацию в регионе, которая, конечно, будет адекватно воспринята его населением», – отметил политолог в своем Facebook.

«Он в регионе не очень давно. Но у него было время для того, чтобы в проблематику региона вникнуть, то есть он не совсем «с колес» становится исполняющим обязанности, это хорошо. У него есть опыт работы в угольной отрасли, это тоже хорошо, значит, он понимает, с чем придется иметь дело», – подчеркнула Анна Федорова.

Евгений Минченко отметил в качестве главной проблемы Цивилева то, что он не проявил каких-то особых коммуникативных качеств во время диалога с жителями Кемерово. «Но коммуникативные умения – это дело наживное», – добавил эксперт.

Сам врио губернатора Кемеровской области уже выступил с первым заявлением после назначения. «Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», – сказал Цивилев. По его словам, следствию предоставят всю необходимую информацию, которая поможет «покарать виновных», и никто в этой ситуации «не будет выгорожен или спрятан».

«Мало кому в подобном положении доставался такой старт, я имею в виду трагедию», – отметил Алексей Мартынов. «Ему теперь придется нелегко. К сентябрю, к выборам нужно по крайней мере одно дело точно сделать. С одной стороны, оно несложное и вполне понятное. Но с другой стороны, от качества проведенного расследования и, самое главное, нахождения выхода из этой непростой ситуации в регионе будет зависеть вся его предвыборная кампания», – подчеркнул политолог.

Анна Федорова же уверена, что этим будут прежде всего заниматься правоохранительные органы. «Мне кажется, самое главное для Цивилева – установить правильную коммуникацию и доверие. Его коммуникация началась не очень хорошо, когда он сказал эти неудачные слова. Но ситуацию можно изменить, если он настроен слушать и слышать людей, иметь непосредственное понимание того, что в регионе происходит, и постоянно вести открытый, прямой, прозрачный диалог с жителями области. Для него это сейчас задача номер один», – объяснила она.

Алексей Мухин резюмировал, что основные задачи, которые сегодня стоят перед Цивилевым, – «навести на подведомственной ему территории порядок, установить коммуникационные связи с населением, оправдать доверие, оказанное ему президентом РФ, и готовиться к выборам 9 сентября».