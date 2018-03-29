Песков раскритиковал Тулеева за обидные слова о митингующих

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев использовал неудачное слово, назвав вышедших на площадь людей «бузотерами».

«Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли», – передает его слова Би-би-си.

Он также объяснил, почему президент России Владимир Путин не вышел к людям. По его словам, президент – очень «конкретный и прагматичный» человек.

«То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далек от популизма», – сказал он.

По его словам, в этой ситуации выходить к народу «с митинговыми заявлениями» было бы кощунством, так как это «не решит проблемы».

«Предметно говорить не с кем, когда столько людей», – добавил Песков.

Во вторник Тулеев назвал собравшихся на митинг в центре города кемеровчан «бузотерами» и усомнился в их связи с погибшими.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.