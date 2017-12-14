Песков объяснил, почему Путин не выступил на митинге в Кемерово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Песков ответил на вопросы студентов на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

«Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», – цитирует «Би-би-си» Пескова.

По его словам, с толпой в несколько тысяч человек «говорить в стиле Путина невозможно». «В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании – это кощунство, это не решит проблемы, а главное – не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о «бузотерах».

«Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли», – отметил он.

Во вторник Путин приезжал в Кемерово, где посетил в больнице пострадавших в пожаре. Президент также побывал около сгоревшего ТРК«Зимняя вишня», где возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Позже Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей.