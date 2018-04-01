Глава кабмина Якутии похвалил Цивилева за работу в этом регионе

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в период работы в Якутии в качестве гендиректора угледобывающей компании «Колмар» смог за короткий срок создать динамичное и перспективное производство, показав себя неравнодушным руководителем, заявил глава кабмина Якутии Евгений Чекин.

«С Сергеем Евгеньевичем я познакомился, когда он работал генеральным директором угледобывающей компании «Колмар», которая за весьма короткий срок смогла добиться серьезных результатов, причем не только в бизнесе, но и в реализации социальных программ», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что многие жители Якутии знают Цивилева как неравнодушного человека, который держит слово и способен взять на себя ответственность, чтобы найти конкретные пути выхода из ситуации.

Чекин отметил, что за три года под руководством Цивилева запустили два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом.

Он также вспомнил, что в начале февраля давал с Цивилевым старт строительству жилого комплекса в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии. В этом ЖК будут три общежития и два жилых дома для семейного проживания, спортивная и детская площадки, зона отдыха.

Предприятие под руководством Цивилева стало успешным, с одним из лучших на Дальнем Востоке социальных пакетов, заметил Чекин. Кроме того, отметил он, сотрудники «Колмара» стали систематически проходить обучение, в том числе благодаря стажировкам в международных компаниях. Кроме того, им выплачиваются «северные» надбавки.

В свою очередь политолог Алексей Мухин в своем Facebook отметил, что назначение Цивилева должно благотворно отразиться на социальном состоянии области, пережившей большую трагедию.

«Известно, что Цивилев обладает опытом работы в угольной отрасли, он имеет навыки хозяйственника и, скорее всего, справится со сложным производственным комплексом - Кемеровской областью», – написал он. По мнению Мухина, это также дает шанс на кадровую ротацию в регионе.

Цивилев, считает политолог, должен навести на подведомственной ему территории порядок, установить коммуникационные связи с населением, чем оправдать доверие, оказанное ему президентом.

Ранее политолог Алексей Мартынов, комментируя назначение Цивилева, отметил, что мало кому в подобном положении доставался такой старт, а политолог Дмитрий Гусев отмечал, что Цивилев – хозяйственник, который работал в частном бизнесе, причем в угольной отрасли, и хорошо знает экономику региона.

В воскресенье Путин принял отставку Тулеева и назначил Сергея Цивилева врио главы Кузбасса. Цивилев в обращении к жителям региона заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание.