Эксперт назвал наиболее важное умение врио кемеровского губернатора

Возглавивший Кемеровскую область Сергей Цивилев – хозяйственник, работал в частном бизнесе, причем в угольной отрасли, хорошо знает экономику региона, как все устроено, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. «Самое главное, он знает, как с людьми разговаривать и работать», – подчеркнул эксперт.

Назначение врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который был замом ушедшего в оставку главы региона Амана Тулеева позволит обеспечить преемственность власти, считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. «Цивилев способен обеспечить преемственность управления этим регионом», – подчеркнул он.

Политолог напомнил, что Цивилев – хозяйственник, работал в частном бизнесе, причем, что важно, в угольной отрасли. «Он хорошо знает экономику региона, знает, как все устроено. И потом он за последнее время зарекомендовал себя как человека, радеющего за дело», – пояснил он.

Как подчеркнул Гусев, очень важно, что Цивилев показал себя способным на человеческую реакцию. «Самое главное, он знает, как с людьми разговаривать и работать», – добавил собеседник.

«На Кузбассе это важно очень. Регион сложный. Все мы помним митинги, сходки и прочее», – указал эксперт.

Напомним, Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля после того, как президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию возглавлявшего регион Амана Тулеева.

Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека. В ходе митинга после пожара участники акции потребовали отставки Тулеева.