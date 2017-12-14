Врио главы Кузбасса выступил с заявлением

Назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание.

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, следствию предоставят всю необходимую информацию, которая поможет «покарать виновных». Цивилев заверил, что никто в этой ситуации «не будет выгорожен или спрятан».

Отметим, что во вторник Цивилев вставал на колени и просил прощения у участников митинга, собравшихся перед зданием администрации области после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Позже он признался, что в тот момент ему было «немножечко не по себе».

Напомним, в воскресенье экс-губернатор Аман Тулеев подал прошение об отставке. Президент Владимир Путин принял его просьбу. Врио главы Кемеровской области был назначен Сергей Цивилев.

Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека.