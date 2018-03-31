Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, почему встал на колени и попросил прощения у горожан за трагедию в ТРК «Зимняя вишня».

«Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали», – передает РИА «Новости» слова Цивилева в интервью программе «Вести в субботу».

Он подчеркнул, что ему в этот момент «было немножко не по себе».

«Но я здесь уже работал три недели до этого, и я увидел здесь очень интересных людей <...>. Они все сильные. Они прошли огонь, воду и медные трубы», – сказал вице-губернатор Кузбасса.

Цивилев также поблагодарил инициативную группу, которая проверила информацию о пострадавших детях из детских домов.

«Поступала, теперь уже понимаем, фейковая информация о том, что в детских домах вывезли детей, они погибли и никто их не может защитить... Эта инициативная группа села в машины, поехала по всем детским домам, переговорила со всеми руководителями детских домов, посмотрели на детишек, вернулись и сказали, что это неправда», – сказал он.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

Напомним, в понедельник вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся перед зданием администрации области после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».