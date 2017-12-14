Эксперт: Цивилеву к выборам нужно сделать одно понятное дело

«Мало кому в подобном положении доставался такой старт, я имею в виду трагедию. Ему теперь придется нелегко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя назначение Сергея Цивилева врио губернатора Кузбасса. Однако тяжелый старт дал ему шанс продемонстрировать свое умение признавать и быстро исправлять свои ошибки, считает эксперт.

Назначение врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, заместителя ушедшего в отставку главы региона Амана Тулеева, вполне ожидаемо и логично, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Он недавно пришел на должность заместителя губернатора. И мне вообще представляется, что его назначение врио все равно бы произошло. Другое дело, что не в таких трагических обстоятельствах», – указал собеседник.

«Цивилев – человек не чужой региону. По крайне мере, административно не чужой», – отметил Мартынов, напомнив, что новый глава не понаслышке знаком с угольной промышленностью. «Кроме того, он себя проявил как человек, который может признавать свои ошибки, исправлять их максимально быстро, как человек неравнодушный. По крайней мере, во время трагедии это видно было», – указал эксперт.

«Мало кому в подобном положении доставался такой старт, я имею в виду трагедию. Ему теперь придется нелегко. К сентябрю, к выборам, нужно, по крайней мере, одно дело точно сделать. С одной стороны, оно несложное и вполне понятное. Но с другой стороны, от качества проведенного расследования и, самое главное, нахождения выхода из этой непростой ситуации в регионе будет зависеть вся его предвыборная кампания», – подчеркнул политолог.

Однако в целом, по мнению Мартынова, то, что представление Цивилева народу состоялось в такие тяжелые минуты для всего региона, пошло ему не столько в минус, сколько в плюс, так как дало возможность продемонстрировать свои сильные качества.

Напомним, Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля после того, как президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию возглавлявшего регион Амана Тулеева. Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека. В ходе митинга после пожара участники акции потребовали отставки Тулеева.