Цивилева официально представили как врио главы Кемеровской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в понедельник официально представил назначенного днем ранее врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева.

Представление Цивилева началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

В представлении приняли участие руководители федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления и депутатский корпус.



Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Политологи отметили, что Цивилев, который находился на посту вице-губернатора меньше месяца, единственный из администрации Кемеровской области вышел к разозленным людям на митинге после пожара и попросил прощения за произошедшую трагедию. «Он себя проявил как человек, который может признавать ошибки, исправлять их максимально быстро, как человек неравнодушный», – отметили эксперты.