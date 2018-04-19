МИД подтвердил попытку США и «Джебхат ан-Нусры» создать автономию в Сирии

У России есть данные, что сирийская оппозиция и «Джебхат ан-Нусра» при поддержке США пытаются создать автономию на юге Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я могу сказать, что видела эти комментарии. Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Я могу сказать, что действительно упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», – передает ее слова РИА «Новости».

Таким образом она прокомментировала сведения военно-дипломатического источника, который сообщил о расширении боевиками «Джебхат ан-Нусры» и «Сирийской свободной армии» подконтрольных территорий на юге Сирии для создания автономии под патронажем США.

По словам источника, боевики намерены провести скоординированную атаку на сирийские войска во всех трех южных провинциях. Поводом для этого будут названы якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с «химическим оружием».