Боевики намерены создать в Сирии автономию под патронажем США, сообщил военно-дипломатический источник.

Они планируют скоординированную атаку в южных провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра под предлогом «химатаки» или якобы нарушенного сирийскими войсками режима деэскалации.

«В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только «Сирийская свободная армия», но и «Джабхат ан-Нусра» и бандгруппы ИГИЛ* (запрещены в России)», – заявил источник РИА «Новости», добавив, что боевики проводят «активные действия по расширению подконтрольных территорий».

По словам источника, «только «Джабхат ан-Нусра» и взаимодействующие с ней формирования «Свободной сирийской армии» собираются задействовать в наступлении свыше 12 тыс. боевиков, «а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, полученные через контролируемые НВФ коридоры на границе с Израилем и Иорданией»

В апреле совместный оперативный штаб «Ан-Нусры» в Деръа велел боевикам на юге Сирии координировать действия для наступления на армию САР.

Боевики стремятся создать «под патронажем США автономное от Дамаска территориального образование со столицей в Дераа», как на севере Сирии, где территорию контролируют СДС.

Представителей США и Иордании в мониторинговом центре в Аммане предупреждают об угрозе со стороны боевиков, но никаких шагов для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается. США не борются с террористами, а поставляют в контролируемые боевиками районы «гумпомощь». Грузы под видом гумпомощи поступают в регион через границу с Иорданией, но что именно перевозят сказать нельзя, так как поставки «контролируются только американцами».