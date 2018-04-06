Появились данные о провокации с химоружием в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что незаконные вооруженные группировки на юге Сирии готовят ряд провокаций, боевики планируют использовать отравляющие вещества.

«По сведениям, полученным от боевиков группировки «Джейш Ахрар Аль-Ашаир», перешедших на сторону правительства, незаконные вооруженные формирования на юге Сирии готовят ряд провокаций, в том числе с использованием отравляющих веществ», – цитирует РИА «Новости» Евтушенко.

Он отметил, что главари формирований «Джабхат Ан-Нусра» и «Свободная сирийская армия» спланировали совместный подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом. Химатака случится в ряде подконтрольных группировкам населенных пунктах, включая район Аль-Баляд города Деръа.

По его словам, боевики собираются снять свои действия на видео, чтобы потом обвинить правительственные войска в применении химоружия и уничтожении мирных жителей, а также для оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Деръа.

В марте генерал-полковник Сергей Рудской заявлял о признаках готовящихся боевиками провокаций в Сирии. Он рассказывал, что в районе Эт-Танфа инструкторами из США подготовлены боевики для провокаций с применением химоружия. Рудской сообщал, что США могут обвинить правительство Сирии в применении химоружия, чтобы нанести удар по государственным объектам и войскам.