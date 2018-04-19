Трамп прокомментировал удар США по вагнеровцам

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал столкновение между войсками США и, как он заявил, «российскими войсками» – видимо, бойцами частной военной компании.

Он заявил, что «очень и очень жестокое сражение» произошло «месяц назад».

«И это чрезвычайно печально», – приводит слова Трампа ТАСС.

Он заявил, что «погибло много людей».

Хотя Трамп говорит о прошлом месяце, судя по всему, речь идет о февральском инциденте, когда колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США.

Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США недавно заявили о «паре сотен» жертв.