Минобороны отреагировало на данные об обстреле российского офицера в Гуте

СМИ сообщили, что российский офицер получил ранение во время обстрела в сирийской Думе в среду. Минобороны опровергает эти данные.

Офицер сопровождал сотрудников группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии, сообщают СМИ. При этом работа инспекторов ОЗХО в Думе по расследованию химатаки оказалась отложена.

Вместе с тем, в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в Думе. Ранение получил представитель Сирии, передает ТАСС.

Ранее в среду сотрудники группы по обеспечению безопасности попали под обстрел в Думе. Перед этим СМИ со ссылкой на источники отмечали, что эксперты миссии ОЗХО не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе в связи с перестрелкой в городе.

До этого сообщалось, что группа ООН по безопасности въехала в сирийскую Думу перед миссией ОЗХО.