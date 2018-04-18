Глава ОЗХО заявил об обстреле группы безопасности ООН в Думе

Сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии попали под обстрел в городе Дума в Восточной Гуте, сообщил глава ОЗХО.

«Глава ОЗХО заявил, что группа ООН по обеспечению безопасности попала под обстрел в сирийской Думе», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Sky News.

Перед этим СМИ со ссылкой на источники отмечали, что эксперты миссии ОЗХО не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе в связи с перестрелкой в городе.

Ранее сообщалось, что группа ООН по безопасности въехала в сирийскую Думу перед миссией ОЗХО.