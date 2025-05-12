Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.4 комментария
Альбанезе сформировал новое правительство Австралии
В Австралии сформировали новое правительство после выборов
Новое правительство Австралии, сформированное Австралийской лейбористской партией, включит 30 министров и официально приступит к работе 13 мая.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о формировании нового правительства после всеобщих парламентских выборов, передает ТАСС.
Альбанезе заявил, что Австралийская лейбористская партия получила 92 места в Палате представителей, что позволяет ей сформировать правительство. «То, что я сделал, – это распределил портфели», – заявил премьер. Ключевые министры прошлого кабинета сохранят свои посты, включая Джима Чалмерса, Ричарда Марлза, Кэти Галлахер, Пенни Вонг, Тони Берка и Джейсона Клера.
В новый кабинет министров вошли 30 человек. Церемония присяги состоится 13 мая в присутствии генерал-губернатора Австралии Саманты Мостин. Сразу после церемонии состоится первое заседание правительства в полном составе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран AUKUS в Австралии.