Альбанезе сформировал новое правительство Австралии

В Австралии сформировали новое правительство после выборов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о формировании нового правительства после всеобщих парламентских выборов, передает ТАСС.

Альбанезе заявил, что Австралийская лейбористская партия получила 92 места в Палате представителей, что позволяет ей сформировать правительство. «То, что я сделал, – это распределил портфели», – заявил премьер. Ключевые министры прошлого кабинета сохранят свои посты, включая Джима Чалмерса, Ричарда Марлза, Кэти Галлахер, Пенни Вонг, Тони Берка и Джейсона Клера.

В новый кабинет министров вошли 30 человек. Церемония присяги состоится 13 мая в присутствии генерал-губернатора Австралии Саманты Мостин. Сразу после церемонии состоится первое заседание правительства в полном составе.

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