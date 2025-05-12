США предоставили убежище белым южноафриканцам

NYT: Несколько десятков белых южноафриканцев получили статус беженцев в США

Tекст: Вера Басилая

Группа белых южноафриканцев, которые заявляют, что подверглись дискриминации у себя на родине, вылетела в США, передает The New York Times.

Самолет, оплаченный американским правительством, вылетел из Йоханнесбурга в воскресенье. «Африканеры» заявили, что им отказывали в работе и они подвергались насилию из-за своей расы. Администрация США предоставила им статус беженцев, несмотря на то, что президент приостановил прием беженцев из других стран.

Процесс предоставления убежища обычно занимает годы, но в случае с белыми афроамериканцами прошло всего три месяца с момента подписания указа Трампа.

«Ни один белый человек в здравом уме не остался бы в этой стране», – сказал 52-летний Яко ван дер Мерве, живущий в Йоханнесбурге, добавив, что он и его жена стали жертвами насильственных нападений и им отказывали в работе из-за их расовой принадлежности.

Правительство ЮАР обеспокоено действиями Вашингтона по переселению белых фермеров в Соединенные Штаты. МИД ЮАР считает политически мотивированной принятую Белым домом программу по переселению в США южноафриканских белых фермеров и членов их семей. Власти ЮАР отказываются признать выехавших беженцами, передает ТАСС.

Переселенцам из ЮАР в США будут предоставляться земля и дешевые кредиты для создания хозяйств.

Американские миграционные власти получили около 8 тыс. заявок от фермеров ЮАР на переселение в США. Из них удовлетворены сто. В ЮАР проживают около 200 тыс. белых фермеров и членов их семей. В Южно-Африканской Республике сейчас проживают 4,5 млн белых граждан, которые составляют 8,9% населения страны.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ЮАР действует партия, призывающая к геноциду белого населения. Маск также назвал закон ЮАР о земельной экспроприации расистским.

США обвинили власти ЮАР в конфискации земель у фермеров и отметили, что политика страны противоречит американским интересам.