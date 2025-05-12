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    Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове
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    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    10 комментариев
    12 мая 2025, 10:35 • Новости дня

    США предоставили убежище белым южноафриканцам

    NYT: Несколько десятков белых южноафриканцев получили статус беженцев в США

    Tекст: Вера Басилая

    Первая группа белых южноафриканцев и членов их семей, получивших в США статус беженцев, вылетела из международного аэропорта Йоханнесбург в Соединенные Штаты, сообщила The New York Times.

    Группа белых южноафриканцев, которые заявляют, что подверглись дискриминации у себя на родине, вылетела в США, передает The New York Times.

    Самолет, оплаченный американским правительством, вылетел из Йоханнесбурга в воскресенье. «Африканеры» заявили, что им отказывали в работе и они подвергались насилию из-за своей расы. Администрация США предоставила им статус беженцев, несмотря на то, что президент приостановил прием беженцев из других стран.

    Процесс предоставления убежища обычно занимает годы, но в случае с белыми афроамериканцами прошло всего три месяца с момента подписания указа Трампа.

    «Ни один белый человек в здравом уме не остался бы в этой стране», – сказал 52-летний Яко ван дер Мерве, живущий в Йоханнесбурге, добавив, что он и его жена стали жертвами насильственных нападений и им отказывали в работе из-за их расовой принадлежности.

    Правительство ЮАР обеспокоено действиями Вашингтона по переселению белых фермеров в Соединенные Штаты. МИД ЮАР считает политически мотивированной принятую Белым домом программу по переселению в США южноафриканских белых фермеров и членов их семей. Власти ЮАР отказываются признать выехавших беженцами, передает ТАСС.

    Переселенцам из ЮАР в США будут предоставляться земля и дешевые кредиты для создания хозяйств.

    Американские миграционные власти получили около 8 тыс. заявок от фермеров ЮАР на переселение в США. Из них удовлетворены сто. В ЮАР проживают около 200 тыс. белых фермеров и членов их семей. В Южно-Африканской Республике сейчас проживают 4,5 млн белых граждан, которые составляют 8,9% населения страны.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ЮАР действует партия, призывающая к геноциду белого населения. Маск также назвал закон ЮАР о земельной экспроприации расистским.

    США обвинили власти ЮАР в конфискации земель у фермеров и отметили, что политика страны противоречит американским интересам.

    11 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня

    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.

    Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (72)
    11 мая 2025, 15:27 • Новости дня
    Захарова высмеяла Макрона и Мерца за подозрительный пакетик и ложечку

    Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку Макрона и Мерца

    Захарова высмеяла Макрона и Мерца за подозрительный пакетик и ложечку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала видео с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, намекнув на странные предметы на столе и высказав ироничное мнение о происходящем.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию так: «Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».

    Она также заявила: «Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы «имеющие глаза да увидели»».

    Захарова привела воспоминание о своем разговоре с западным послом в 2022 году, где она спросила: «Как же вы можете поставлять оружие неуравновешенному наркоману Зеленскому, он же много лет на кокаине?». По ее словам, дипломат ответил ей: «Для ЕС это нормальное явление – многие главы западных государств употребляют».

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (27)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 11:13 • Новости дня
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор Алексей Пушков указал на разницу в реакции лидеров США и Франции на российскую инициативу по переговорам с Киевом, подчеркнув положительный отклик Дональда Трампа.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.

    По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.

    Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.

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    11 мая 2025, 18:58 • Новости дня
    Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца
    Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутливой форме обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции.

    Симоньян обратила внимание на видео, где за одним столом сидят канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передае. В своем Telegram-канале Симоньян отметила странный предмет на столе, похожий на маленькую ложечку.

    Она написала: «Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется снаффспун. Это ложечка для кокаина». Симоньян добавила, что подобные предметы обычно скрывают либо подростки, пряча сигареты от родителей, либо взрослые, скрывая кокаин от общественности.

    Ранее на эти же детали обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (13)
    11 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Россиян предупредили о рисках шуточного общения с мошенниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Любая беседа с телефонными злоумышленниками может обернуться опасностью, поскольку мошенники фиксируют все данные, включая голос и интонацию, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

    Эксперт пояснила, что злоумышленники собирают любую информацию, которую получают от жертв, в том числе фрагменты голоса и особенности речи. «Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», – сказала Храпунова, передает ТАСС.

    По ее словам, преступники могут использовать собранные голосовые данные для создания дипфейков и других мошеннических схем. Она добавила, что до конца 2025 года примерно половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, для которых часто применяются реально записанные голоса. Эксперт в очередной раз призвала прерывать разговоры с подозрительными собеседниками и не предоставлять свои голосовые данные.

    Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что злоумышленники все активнее используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян, совершенствуя методы анонимности и подмены личности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян.

    Коментарии (21)
    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

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    11 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    В Афганистане ввели запрет шахмат

    СМИ сообщили о бессрочном запрете шахмат в Афганистане

    В Афганистане ввели запрет шахмат
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Шахматы оказались под запретом после решения министерства по поощрению «добродетели и предотвращению порока» в Афганистане.

    Власти Афганистана ввели на неопределенный срок запрет на игру в шахматы, передает РИА «Новости». По информации афганских СМИ, инициатором выступило министерство по поощрению «добродетели и предотвращению порока». Временное правительство объяснило это решение необходимостью религиозных ограничений, действующих в стране.

    «Этот шаг приостанавливает любую деятельность, связанную с шахматами, в Афганистане на неопределенный срок», – приводит портал прямую речь представителей афганской администрации. В министерстве спорта уточнили, что возврат к разрешению шахмат возможен только после получения религиозных разъяснений по этому виду спорта.

    Министерство также распустило афганскую шахматную федерацию и назвало шахматы «харам» – запретными с точки зрения шариата. В преддверии запрета шахматисты и энтузиасты обращались в министерство спорта за поддержкой, однако получили отказ из-за новых правил. По данным СМИ, шахматы в Афганистане вновь становились популярными, а федерация работала под эгидой министерства спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахунджада издал указ, согласно которому окна в домах афганцев должны быть построены так, чтобы из окон соседних домов невозможно было заметить женщин во время приготовления пищи или отдыха.

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    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (17)
    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (24)
    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    11 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен увидела в действиях президента Франции Эммануэля Макрона признаки подготовки к военному конфликту и недостаток мирных инициатив.

    Президент Франции Эммануэль Макрон своей неопределенной позицией по конфликту на Украине больше напоминает лидера, готовящегося к войне, чем дипломата, заявила Марин Ле Пен во время визита в Италию, передает ТАСС. Она отметила: «Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны».

    Ле Пен также напомнила, что Макрон уже неоднократно заявлял о наличии у него решений по Украине, однако, по ее словам, никаких результатов пока не достигнуто. В интервью итальянской газете Corriere della Sera она подвергла критике инициативу Макрона по формированию так называемой коалиции желающих, с которой он накануне посетил Киев.

    По мнению лидера «Национального объединения», Франция должна стремиться к посредничеству и поиску мирных путей урегулирования, а не участвовать в эскалации. Ле Пен сравнила подход Макрона с политикой президента США Дональда Трампа, отметив, что последний хотя бы задумывается о мире.

    Отдельно она выступила против политики Еврокомиссии, обвинив Брюссель в попытках ограничить суверенитет стран ЕС. Ле Пен считает, что Евросоюз навязывает странам блока курс на милитаризацию на фоне конфликта на Украине.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 18:13 • Новости дня
    Песков отверг идею размещения европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна на присутствие европейских миротворцев на Украине и не рассматривает такой вариант.

    Россия не примет идею о присутствии европейских миротворцев на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». «Нет, мы не можем (принять европейских миротворцев)», – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Песков уточнил, что украинская сторона избегала переговоров по урегулированию, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало свою готовность к ним. По его словам, Москва рассчитывала, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на Киев и подтолкнуть украинские власти к диалогу.

    Песков также отметил, что процесс достижения урегулирования сложен, каждая деталь крайне важна для будущего России и Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин делает все возможное для поиска дипломатического решения, однако при отсутствии такой возможности Россия продолжает военную операцию.

    Комментируя вопрос о вступлении Украины в НАТО, Песков заявил в интервью ABC News, что Россия не может допустить размещения военной инфраструктуры альянса рядом со своими границами, сообщает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (14)
    11 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене запланированных на 12 мая переговоров с Украиной по вопросу венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Причиной стало то, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже в адрес двух бывших военных, заявив о работе на Венгрию и сразу раскрыв это в СМИ.

    Мадьяр отметил: «Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств».

    Он обратил внимание, что действия Киева ставят под сомнение искренность его намерений идти на компромисс по спорным вопросам. Вместе с тем, по словам Мадьяра, Будапешт остается открытым для диалога и готов обсуждать решение ситуации в будущем.

    До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

    Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина шуткой про здоровье и деньги

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы на Красной площади.

    Жучков уточнил, что беседа произошла после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. По словам ветерана, Путин поинтересовался у него самочувствием. Ветеран ответил: «Здоровья, как и денег, много не бывает». Президент засмеялся на этот ответ, отметил Жучков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после парада Победы президент России подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

    Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года. Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин не смог сдержать слез, когда смотрел финальные кадры нового военного фильма.

    Кадры, на которых президент России Владимир Путин прослезился во время просмотра фрагментов нового фильма о войне, были опубликованы корреспондентом Павлом Зарубиным в Telegram-канале, передает ТАСС. Путину показали тизер картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил марафон «Знание. Первые».

    В финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. На публикуемых кадрах видно, что у президента на глазах появились слезы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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