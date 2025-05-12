Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.2 комментария
Эксперт: Новый папа римский показал интерес к этическим аспектам использования ИИ
Факт раннего появления высказываний по ИИ может указывать о намерении Ватикана активнее участвовать в обсуждении этических аспектов технологий, заявила газете ВЗГЛЯД генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник.
По словам Сытник, заявление папы Льва XIV об ИИ не содержит конкретных предложений, что вполне естественно.
«Факт раннего появления высказываний по ИИ может свидетельствовать о намерении Ватикана активнее участвовать в обсуждении этических аспектов технологий , поскольку эта роль в мире пока никем не занята, а как говорится, свято место пусто не бывает», – считает эксперт.
По сути, новый папа продолжил линию прежнего понтифика Франциска, который выражал беспокойство по поводу ИИ и указывал на важность человеческого контроля над искусственным интеллектом, отмечает Сытник.
Ранее в ходе первого обращения к кардиналам папа римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества.