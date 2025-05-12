Эксперт: Новый папа римский показал интерес к этическим аспектам использования ИИ

Tекст: Вера Басилая

По словам Сытник, заявление папы Льва XIV об ИИ не содержит конкретных предложений, что вполне естественно.

«Факт раннего появления высказываний по ИИ может свидетельствовать о намерении Ватикана активнее участвовать в обсуждении этических аспектов технологий , поскольку эта роль в мире пока никем не занята, а как говорится, свято место пусто не бывает», – считает эксперт.

По сути, новый папа продолжил линию прежнего понтифика Франциска, который выражал беспокойство по поводу ИИ и указывал на важность человеческого контроля над искусственным интеллектом, отмечает Сытник.

Ранее в ходе первого обращения к кардиналам папа римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества.