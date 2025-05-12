Суточный импорт СПГ в Европу установил исторический рекорд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исторический максимум по суточным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную систему Евросоюза был зафиксирован на прошлой неделе, сообщает ТАСС. Объем превысил 460 млн кубометров в сутки. При этом темпы закачки газа в подземные хранилища снизились из-за похолодания, а уровень запасов в мае остался на 24,2 млрд кубометров ниже прошлогоднего значения.

По информации Gas Infrastructure Europe, 10 мая страны ЕС закачали в хранилища 385 млн кубометров газа, а отбор составил 21 млн кубометров. Закачка в мае оказалась на 32% выше прошлогодней, а отбор – на 39% ниже. Общий объем газа в хранилищах составляет 46,5 млрд кубометров, что является шестым максимальным значением для начала мая за всю историю наблюдений.

Cегодня заполненность европейских ПХГ достигает 42,5%, что на 10,11 процентного пункта ниже среднего за последние пять лет и существенно меньше показателя годичной давности – 64,5%. По требованиям Еврокомиссии, странам ЕС необходимо достичь 90% заполнения хранилищ к 1 ноября. Это стимулирует рост цен на газ и создает дополнительную нагрузку на европейский рынок. Для выполнения нормы наполненности чистая закачка газа должна составить не менее 61 млрд кубометров, что почти на 50% больше прошлогодней и является одним из исторических максимумов.

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