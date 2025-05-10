Белоусов обсудил военное сотрудничество с министром обороны Буркина-Фасо

  • Новость часаПутин начал переговоры с лидером Буркина-Фасо в Кремле
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    Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    Путин словами из песни о Красной армии подтвердил оборонное сотрудничество с Вьетнамом
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    0 комментариев
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 19:17 • Новости дня

    Белоусов обсудил военное сотрудничество с министром обороны Буркина-Фасо

    Белоусов обсудил с Симпоре развитие военно-технического сотрудничества России и Буркина-Фасо

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Селестином Симпоре, передает ТАСС.

    В ходе встречи Белоусов заявил: «Буркина-Фасо является близким другом и союзником России. Мы испытываем искренние дружеские чувства к вашей стране. У нас много общих задач и проектов».

    Он добавил, что Москва поддерживает стремление Буркина-Фасо к выражению собственного мнения и защите суверенитета. Министр выразил уверенность, что военно-техническое сотрудничество между странами будет способствовать повышению боевых возможностей армии африканской республики.

    Симпоре в свою очередь отметил, что страна достигла значительных успехов в военно-техническом партнерстве с Россией и реализовала ряд совместных проектов. Он выразил благодарность за приглашение принять участие в праздновании годовщины Великой Победы, подчеркнув важность исторической памяти и дружбы между двумя народами.

    По информации Минобороны, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

    Ранее в Москве состоялась встреча между министром обороны России Андреем Белоусовым и командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В субботу министры обороны России и Мали также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись поздравлениями по случаю праздничных дат.

    10 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным

    NBC: Уиткофф воспользовался российскими переводчиками на всех встречах с Путиным

    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нарушение протокола пользовался российскими переводчиками, отказавшись от сопровождения со стороны американского специалиста, сообщает NBC.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. В сообщении телеканала подчеркивается, что Уиткофф не владеет русским языком и не привлек для работы американского переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола, передает телеканал NBC.

    По данным телеканала, два западных чиновника также сообщали, что самолет, на котором летал Уиткофф, не был оборудован защищенной правительственной системой связи. Для совершения конфиденциальных звонков в России он использовал телефон в посольстве США, а также защищенный мобильный телефон.

    NBC добавляет, что ни сам Уиткофф, ни представители Белого дома не прокомментировали данные сообщения, но источники телеканала настаивают, что американские специалисты не присутствовали на встречах в качестве переводчиков.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отверг критику переговоров США и России.

    Президент России Владимир Путин в апреле дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча состоялась в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.

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    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после проведения парада Победы в Москве.

    По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».

    Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.

    Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

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    10 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и продолжат действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

    За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

    Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

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    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    10 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Александра Юдина

    Внимание наблюдателей привлек необычный след на лице Владимира Зеленского на свежей фотографии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Обсуждение вызвала новая фотография президента киевского режима, опубликованная после его беседы с Трампом, передает радио Sputnik.

    На снимке Зеленский позирует с заметным следом на виске и щеке, что породило множество версий среди экспертов и интернет-пользователей.

    Один из пользователей предположил, что глава киевского режима мог подраться с кем-то из своего окружения. Другие высказали догадку, что он получил травму в результате падения в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что снимок могли отретушировать, поскольку Зеленский якобы находится в палате, проходя лечение.

    Врач добавил, что следы могут держаться долго, если человек склонен к отекам, например, из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ.

    По его словам, у Зеленского из-за такого образа жизни, вероятно, массажисты вынуждены активно поработать, чтобы привести его в нормальный внешний вид.

    Ранее Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии.

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    10 мая 2025, 05:46 • Новости дня
    Власти Пакистана подтвердили военную операцию против Индии
    Власти Пакистана подтвердили военную операцию против Индии
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Пакистана проводят военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии, сообщила пресс-служба правительства Пакистана.

    Пакистан заявил, что его действия стали ответом на «индийскую агрессию». Сообщается, что в рамках операции «атакованы ключевые индийские военные объекты». «Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», – приводит ТАСС текст сообщения.

    «Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око», – говорится в сообщении.

    Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, слова которого приводит Geo, заявил, что «военный ответ был исключительно оборонительной мерой», призванной «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок». «Мы не можем просто ждать, пока Индия продолжает свои провокации, – добавил он. – Победа будет за Пакистаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Пакистан начал военную операцию против Индии, ранее сообщили СМИ. На днях Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.

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    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

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    10 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции

    Британский флот перехватил подлодку «Краснодар» у берегов Франции

    N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская подводная лодка «Краснодар» была перехвачена военными Великобритании при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.

    Инцидент произошел у берегов Франции, передает Газета.ру. По информации немецкого телеканала n-tv, российская подводная лодка «Краснодар» возвращалась из Средиземного моря в Россию и пересекала Ла-Манш.

    За подлодкой с воздуха наблюдал британский военный вертолет. Затем корабль Королевского флота Британии HMS Tyne осуществил перехват российского судна у побережья Франции. На телеканале n-tv опубликовано видео наблюдения за проходящей субмариной.

    Иных подробностей о происшествии не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский военно-морской флот Британии сопроводил российские военные корабли в проливе Ла-Манш. Королевские военно-воздушные силы Британии перехватили российские самолеты над Балтийским морем.

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    10 мая 2025, 04:19 • Новости дня
    В Пакистане заявили о выведенной из строя на 70% электросети Индии
    В Пакистане заявили о выведенной из строя на 70% электросети Индии
    @ Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате кибератаки большая часть электросети Индии, около 70%, оказалась выведена из строя, заявил канал Geo со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности.

    «Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo.

    По данным издания Indian Express, официальные органы Индии предупреждали граждан о возможных хакерских атаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан начал военную операцию против Индии. По данным СМИ, пакистанские военные уничтожили склад ракет BrahMos на территории Индии и атаковали индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот.


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    9 мая 2025, 23:28 • Новости дня
    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной

    Песков указал на множество нюансов вокруг идеи перемирия с Украиной

    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя идею 30-дневного перемирия, Песков указал, что данная «тема уже давно «бросалась» украинской стороной», передает ТАСС.

    «Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией (президента США Дональда) Трампа, она была поддержана как таковая президентом (России Владимиром) Путиным с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», – сказал Песков.

    Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Он заявил, что Россия «будет готова приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад».

    Кроме того, Песков заявил, что атака ВСУ с помощью беспилотников на областную администрацию в Белгороде показывает, как Украина соблюдает перемирие. Военные «анализируют ситуацию».

    Напомним, беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

    Песков также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные. Как отметил Песков, «нужно уточнить у господина Мерца», что тот имеет в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине. Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает украинский канал «Общественное».

    По информации издания, европейских лидеров встретили на киевском вокзале глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Политики уже провели первые переговоры с украинскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало фотографии прибытия делегаций и их встречи с представителями украинской власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    9 мая 2025, 21:35 • Новости дня
    Религиовед спрогнозировал политику Ватикана после избрания нового папы

    Религиовед Лункин: Лев XIV – оптимальный вариант папы римского для России и Глобального Юга

    Религиовед спрогнозировал политику Ватикана после избрания нового папы
    @ Stefano Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Новый папа римский Лев XIV наверняка продолжит политику Франциска. Его победа говорит о том, что Ватикан вряд ли променяет свои традиции на «веру в гендеры» или на борьбу за «демократию на Украине», что будет оптимальным вариантом политики и для России, и для стран Глобального Юга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал религиовед Роман Лункин. Ранее Владимир Путин и патриарх Кирилл поздравили Льва XIV с избранием.

    «Избранный папа Лев XIV – скромный и не очень медийный человек. Он не танцует и не поет, как один из бывших кандидатов Луис Антонио Тагле, и не является искушенным политиком, как госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин», – говорит религиовед Роман Лункин.

    «Роберт Превост – монах-августинец из Чикаго, долгое время служивший главой епархии в далеком Перу. При Франциске Превост стал заведовать комиссией по миссии в Латинской Америке, а также отвечал за утверждение епископов и священников на высшие должности. По сути, он руководил кадровой комиссией Ватикана», – продолжил эксперт.

    «Подробности дискуссий о кандидатуре Превоста в ходе конклава мы вряд ли узнаем. Но очевидно, что кардиналы учли несколько важных факторов. Прежде всего, Превост был близок к папе Франциску и является продолжателем его дела в миссии для всех нуждающихся», – замечает собеседник. По его словам, новый папа неслучайно выбрал себе имя Лев.

    «Предыдущий Лев XIII фактически разработал основы социального учения церкви еще в конце XIX века. Он стремился вложить христианский смысл в понятия справедливости, равенства и братства, пытаясь противостоять безбожной социалистической пропаганде среди рабочего класса. Именно при Льве XIII появились католические профсоюзы, а также понятия солидарности и корпоративизма на церковной основе», – указывает специалист.

    Пойдет ли новый папа по пути возрождения европейского социального христианского движения в условиях кризиса, станет понятно позже. Вместе с тем, добавляет Лукин, Лев XIV наверняка будет заботиться о судьбе рабочего класса. С другой стороны, «закрытие границ и антимигрантская политика Дональда Трампа ему тоже не близки».

    Еще один фактор избрания Превоста – «это его репутация, моральный облик, чистота, нежелание быть в сердце каждого конфликта и разборок в медиа».

    «Фигура нового папы чрезвычайно значима в рамках нынешнего нелинейного противостояния неолиберальных элит и идентистов, выступающих за право на суверенитет и традиции. Выбор Превоста показал, что Ватикан желает быть над схваткой и не стремится напрямую ввязываться в идейно-политические споры», – считает религиовед.

    По его словам, сейчас «Ватикан может быть посредником, выполняющим свою привычную роль». «Но разрываться, поддерживая то тех, то других, новый папа не будет», – полагает аналитик.

    «Превост, как куриальный кардинал, был образцом сбалансированной позиции: он поддерживал экологическую повестку и помощь иммигрантам, однако выступал против извращений и гендерной политики. В довольно либеральной Латинской Америке он считался скорее консерватором, но в трампистском мире одного отрицания гендеров для того, чтобы быть идентистом, недостаточно», – продолжает эксперт.

    В такой ситуации новому папе будет непросто лавировать. К тому же, среди католиков есть как идентисты, так и сторонники неолиберальных реформ. Однако при новом папе Ватикан наверняка будет отстаивать свои традиции, и вряд ли начнет поддерживать веру в множество гендеров или борьбу за «демократию на Украине».

    При этом с точки зрения Ватикана – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Трамп и Еврокомиссия, несмотря на разность взглядов, «являются пауками в одной банке». Поэтому Ватикан при новом папе Льве XIV не будет легитимизировать политику западных элит: «Не только из-за того, что это рискованно и сопряжено с милитаризацией, но и из-за того, что на Ватикан теперь смотрит Глобальный Юг».

    «Для России же, по-моему, это оптимальный вариант политики Ватикана, который позволяет выстраивать внешнюю политику в своих интересах. Кроме того, как уже отметил Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме Льву ХIV, такое взаимодействие должно выстраиваться на основе общих христианских ценностей», – заключил Лункин.

    Ранее в пятницу патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием на престол. В послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви, говорится, что понтифик начинает служение в особый исторический момент, когда мир сталкивается с вызовами и надеждами.

    «Искренне надеюсь, что при вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих», – указал Кирилл в поздравлении.

    Патриарх особо подчеркнул, что имя Льва XIV отсылает к великому предшественнику – святителю Льву, папе римскому, который известен как защитник христиан Рима и поборник христианского учения. Он выразил надежду, что пример святого Льва будет вдохновлять нового папу в его служении. В завершение послания он пожелал папе Льву XIV крепкого здоровья и долгих лет жизни.

    Ранее с избранием на пост Льва XIV поздравил и президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил: «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

    Напомним, в четверг в Ватикане по итогам третьего тура конклава избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост.

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    10 мая 2025, 03:32 • Новости дня
    Пакистан начал военную операцию против Индии
    Пакистан начал военную операцию против Индии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Пакистана приступили к масштабной военной операции против Индии, сообщил канал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. Источник заявил об уничтожении склада ракет BrahMos.

    «Пакистан начал крупномасштабную военную операцию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo.

    Операцию назвали «прямым ответом на продолжительные провокации Индии».

    Источник в службе безопасности заявил, что на начальном этапе операции был уничтожен склад ракет BrahMos в Бисе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия на днях провела операцию «Синдур» в ответ на убийство мирных граждан в Пахалгам террористами. По данным СМИ, в результате Индия и Пакистан устроили масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов.

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