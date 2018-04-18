ЦБ готов закрывать глаза на нарушения валютного законодательства

ЦБ не станет наказывать нарушителей валютного законодательства, попавших под санкции США, сказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин после встречи с премьер-министром.

Шохин отметил, что Центральный банк готов мониторить ситуацию, связанную с нарушениями валютного законодательства в случаях, когда компании «вынуждены будут нарушать паспорта сделок, переводить деньги не в те банки или не на те счета, которые обозначены в них, а в некие иные в силу того, что они просто не могут», – передает слова Шохина РИА «Новости». По словам главы РСПП, ЦБ готов «не наказывать за то, в чем не виноваты участники внешнеторговых операций в силу именно санкционных режимов».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту об ответных санкциях России в отношении США, что в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, был внесен в Госдуму в середине апреля. Документ, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, а также подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В начале апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.