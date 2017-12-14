ГК «Волга-Днепр» отказалась возить грузы НАТО

Российская группа компаний (ГК) «Волга-Днепр» объявила западным партнерам, что с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 «Руслан».

Как пишет французское издание Challenges, озаглавившее материал «Путин обрезает крылья французских ВВС», «Волга-Днепр» проинформировала НАТО, что после 2018 года не будет предоставлять в распоряжение стран альянса транспортные самолеты Ан-124-100, а сосредоточится на гражданских перевозках.

Как пишет издание, решение российской компании увеличит стоимость и значительно осложнит логистику французских военных операций за рубежом.

С 2006 года в рамках программы SALIS негабаритные стратегические дальние авиаперевозки в интересах почти двух десятков государств-членов НАТО и ЕС обеспечивались совместным предприятием украинских «Авиалиний Антонова» и российской ГК «Волга-Днепр». СП могло предоставить 17 тяжелых дальних транспортных Ан-124 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн.

В 2016 году украинские «Авиалинии Антонова» объявили о прекращении совместного бизнеса с ГК «Волга-Днепр».

Несмотря на высокую стоимость фрахтования (в 2017 году она достигала 56 тыс. евро за час), Ан-124 оставался востребованным, особенно у военных Франции и Германии.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что украинский концерн «Антонов» грозит добиться запрета на полеты российских Ан-124 за рубеж, потому что Россия старается избегать ремонта этих аппаратов на Украине. Речь идет о больших деньгах за сервисное обслуживание. Между тем сама Украина занимается ровно тем же: ремонтирует и продает летательные аппараты, права на которые принадлежат России.