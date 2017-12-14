США и Британия уговорили Австралию считать Россию причастной к кибератакам

Австралийский министр по вопросам кибербезопасности Ангус Тейлор утверждает, что ответственность за массированные кибератаки на компании Австралии в 2017 году якобы лежит на России.

Он сослался на информацию разведки и «консультации с союзниками», заявив, что лица, которые несут ответственность за хакерские атаки якобы «пользовались российской господдержкой».

При этом «нет свидетельств», что австралийским организациям в результате «попытки России» был «нанесен ущерб», передает ТАСС.

Тейлор призвал помнить, что Австралии угрожают хакеры, «которые могут действовать как независимо, так и при господдержке».

Глава минобороны Австралии Марис Пейн заявила, что речь идет примерно о 400 компаниях, которые «потенциально могли стать» жертвами кибератак.

«Насколько я понимаю, кибератаки были осуществлены в августе прошлого года. США и Великобритания определили, что их исполнителями были люди, действовавшие в ряде стран, но пользовавшиеся господдержкой России», – заявила министр.