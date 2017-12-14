СМИ: Разработчик цифровой модели российской подлодки погиб в СИЗО от пыток

Фигурант дела о хищениях при строительстве подводной лодки Валерий Пшеничный погиб в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге не вследствие суицида, а якобы после пыток, заявила «Новая газета».

Утверждается, что специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ) исключили версию о суициде. Как пишет издание, судебные медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали, во рту обнаружили метки от электротравмы, нанесенной кипятильником, а на теле были найдены резаные и колотые раны. Кроме того, якобы сломан позвоночник, сообщает «Новая газета».

«Проще говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму шеи и асфиксию. Версия такова: Пшеничного задушили 40-сантиметровым шнурком от его же капюшона», – пишет издание, отмечая, что насиловали его не сотрудники СИЗО.

«Новая газета» предполагает, что в СИЗО запустили кого-то со стороны «поработать» с Пшеничным.

Между тем, как пишет издание, друзья называли Пшеничного русским Илоном Маском – его проекты были уникальными и в перспективе, утверждает «Новая газета», могли быть полезны не только для флота, но и для различных отраслей экономики. Компания Пшеничного разрабатывала трехмерную компьютерную модель лодки для постпродажного обслуживания.

Деньги, по версии следствия, были похищены при разработке подлодок проекта 636 «Варшавянка». По делу были арестованы акционер компании «НовИТ ПРО» Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера «Адмиральтейских верфей» Глеб Емельченков.

Следователи считают, что стоимость контракта на разработку трехмерной модели корпуса и оборудования подлодок и оцифровку документации оказалась необоснованно завышена.

СМИ сообщали, что военные оговорили бюджет в 300 млн, однако Пшеничный настоял на том, что услуга недооценена, в итоге разработка цифровых моделей подлодок подорожала почти в три раза – до 820 млн рублей. Также следствие полагало, что со стороны верфей пообещали беспроблемную приемку работ и подпись на фиктивных документах, объяснявших кратный рост цены.

Однако «Новая газета» пишет, что оценка была произведена Следственным комитетом на основе собственных расчетов, хотя виртуальный макет подводной лодки ранее не делал никто в мире. Речь идет о том, что за счет привязки технической информации к каждому элементу компьютерной модели технологи на месте дислокации лодки могут получить доступ к ремонтной документации и к чертежам. Контракт на это был заключен в 2015 году.

В феврале сообщалось, что директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный, найденный мертвым в СИЗО, покончил с собой.

Пшеничный был задержан по подозрению в хищении средств при выполнении госконтракта для Минобороны 16 января. Он подозревался в хищении 100 млн рублей.