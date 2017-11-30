При разработке подлодок «Варшавянка» расхищено 100 млн рублей

Следствие добивается ареста заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» в связи с хищением 100 млн рублей в рамках гособоронзаказа, сообщила пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева; речь идет о хищениях при разработке подлодок «Варшавянка».

Следствие по делу ведет ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Источник утверждает, что деньги были похищены при разработке подлодок проекта 636 «Варшавянка», передает РИА «Новости».

По словам Дарьи Лебедевой, Октябрьский районный суд Петербурга получил ходатайства об аресте акционера компании «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного и заместителя главного инженера верфей Глеба Емельченкова. Они подозреваются «в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы».

Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Оба были задержаны во вторник. Неизвестно, признают ли они свою вину.

Источник пояснил, что, как считают следователи, стоимость контракта на разработку трехмерной модели корпуса и оборудования подлодок и оцифровку документации оказалась необоснованно завышена.

Госзаказчиком является Минобороны, исполнителем – «Адмиралтейские верфи».

Напомним, уже принято на вооружение шесть подлодок «Варшавянка». Почти два десятка подводных лодок этого класса используют другие страны. Производство продолжается – в 2019 году будет передана первая из шести «Варшавянок» для Тихоокеанского флота.