Россия увеличила экспорт оружия из-за Сирии

Портфель оружейных экспортных заказов растет из-за Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия из-за рубежа, сообщил гедиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед», – передает РИА «Новости» заявление Михеева, сделанное накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Он отметил также, что экспортный портфель оружейных заказов «Рособоронэкспорта» составляет на сегодня около 45 млрд долларов.

«Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%», – сказал он.

Напомним, 12 марта 2018 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Кожин заявил, что Россия перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году, несмотря на усиливающееся санкционное давление.