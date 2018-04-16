ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с понедельника, 16 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк»).

Проблемы в деятельности «ОФК Банк» возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» для формального соблюдения установленных ЦБ пруденциальных норм деятельности. «Агентство по страхованию вкладов» выявило полную утрату банком собственных средств, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Кроме того, «ОФК Банк» допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости «ОФК Банка» явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

«ОФК Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля занимала 127 место в банковской системе России.