ЦБ отозвал лицензию у московского банка

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16 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Жесткий ответ России улучшит отношения с США

В России есть разные американские ценностиФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в понедельник на Совете Госдумы будет рассмотрен законопроект об ответных санкциях против США. Перечень предлагаемых в нем мер настолько обширен, что, если все они будут приняты, можно будет говорить о переходе конфронтации с США на новый, еще более высокий уровень. Однако в реальности далеко не все меры будут приняты, введение ответных санкций не помешает, а наоборот, ускорит подготовку первой полноценной встречи Путина и Трампа. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...

Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          ЦБ отозвал лицензию у московского банка

          16 апреля 2018, 08:27

          Текст: Алина Назарова

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          Банк России с понедельника, 16 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк»).

          Проблемы в деятельности «ОФК Банк» возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» для формального соблюдения установленных ЦБ пруденциальных норм деятельности. «Агентство по страхованию вкладов» выявило полную утрату банком собственных средств, говорится в сообщении на сайте Банка России.

          Кроме того, «ОФК Банк» допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

          Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости «ОФК Банка» явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

          «ОФК Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля занимала 127 место в банковской системе России.


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