Появились слухи о тайной сделке России и США по Сирии с участием Израиля

Иранский журналист Бабак Тагвай привел информацию местных СМИ о якобы имеющейся сделке между Израилем и Россией, предусматривающую смягчение удара США по Сирии.

Иранские СМИ утверждают, что Израиль убедил Россию заставить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и других шиитских организаций покинуть Сирию, написал Тагвай в своем Twitter.

Сделано это якобы в обмен на согласие США не атаковать Сирию крылатыми ракетами. Альтернативным вариантом сделки является «символический» удар США по пустым военным базам сирийской правительственной армии.

Ранее блогер Samir опубликовал в Twitter информацию о том, что иранский самолет был замечен на подходе к российской авиабазе в Хмеймиме.

Iranian airplane (hex 734066) on approach to the Russian airbase in Hmeymim pic.twitter.com/7kgbJvxL2D — Samir (@obretix) 13 апреля 2018 г.

Во вторник стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.