Порошенко попросил генсека ООН направить миссию в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко попросил генсека ООН Антониу Гуттериша направить в 2018 году в Донбасс миссию, чтобы оценить условия для введения в регион миротворцев.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы украинского государства.

Также Порошенко отметил, что «миротворцы – не «эскорт», как этого хочет Россия».

«Нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности разоружения вооруженных формирований российского или местного происхождения, подконтрольных россиянам, которые в нарушение закона оккупировали Донбасс», – написал Порошенко в Twitter.

Напомним, 9 апреля президент Украины заявил, что в вопросе введения миротворцев на территорию Донбасса есть «некоторые подвижки». До этого глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что Киев будет давить на Москву в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе.

В начале апреля СМИ сообщили о предстоящем саммите лидеров Германии, Франции и Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе. В МИД России заявили, что в «о такой встрече пока ничего не знают».