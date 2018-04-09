Порошенко заявил о «подвижках» в вопросе введения миротворцев в Донбасс

В вопросе введения на территорию Донбасса есть «некоторые подвижки», заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt президент Украины Петр Порошенко.

«Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении «голубых касок», все были против. Наши американские и европейские друзья тоже сомневались. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск», – приводит его слова УНИАН.

Он также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что в коалиционном соглашении нового немецкого правительства «предусмотрена целая глава для Украины», где в том числе говорится о поддержке миротворческой миссии ООН на востоке страны.

Кроме того, Порошенко в интервью рассказал о различии позиций Украины и России по введению миротворческой миссии.

«Россия настаивает на расположении «голубых касок» вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо», – заявил он. Он также не согласен со следующим предложением России, которая согласна на сопровождение вооруженной миссией наблюдателей от СММ ОБСЕ.

«Мы же хотим, чтобы «голубые каски» разоружали незаконные вооруженные группировки, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники», – заявил Порошенко.

Ключевой же позиций для него является контроль миротворцами части российско-украинской границы. По его словам, ЕС в целом и Германия в частности должны «срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат СБ ООН».

Напомним, что украинский вариант введения миротворческой миссии в Донбасс противоречит Минским соглашениям, где прописано, что получение Киевом контроля над российско-украинской границей возможно только после выборов на территории непризнанных республик.

Отметим, что в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Меркель, в котором лидеры двух стран обсуждали в том числе возможность введения миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ.