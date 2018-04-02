В МИД отреагировали на сообщения о саммите по Донбассу

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщения о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины, заявил источник в МИД России.

По словам дипломатического источника, в российском МИД «о такой встрече пока ничего не знают», передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили о предстоящем саммите лидеров Германии, Франции и Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе.

Напомним, в марте Порошенко пообещал добиваться скорейшего ввода миротворцев в Донбасс.