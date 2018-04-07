В Киеве пообещали «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

Киев будет давить на Москву в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе, заявил в эфире канала «Интер» глава украинского МИД Павел Климкин.

Ключевым документом в вопросе о вводе миротворцев станет резолюция СБ ООН. При этом, как считает Климкин, Россия может не выполнять ее положения, и в таком случае давление со стороны Украины и ее партнеров станет «той самой гарантией», предает РИА «Новости».

«Сейчас у нас есть общая позиция – Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев, – прим. ВЗГЛЯД) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», – отметил Климкин.

Ранее СМИ сообщили о предстоящем саммите лидеров Германии, Франции и Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе. В МИД заявили, что в «о такой встрече пока ничего не знают».

В марте президент Украины Петр Порошенко пообещал добиваться скорейшего ввода миротворцев в Донбасс.