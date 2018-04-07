В Киеве пообещали «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

Взгляд
7 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес КитаяФото: Kevin Lamarque/Reuters
Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты? Подробности...
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Явлинский пообещал не метить на президентство и тут же передумал

Григорий Явлинский делает все для того, чтобы стать могильщиком «Яблока»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Он законченный лузер. Как политику ему больше ничего не светит». Такими словами аналитики встретили сенсационные заявления лидера «Яблока» Григория Явлинского о том, что его силы иссякли и он готов уступить место в партии другому лидеру. Впрочем, Явлинский быстро передумал и дал понять, что пошутил. Похоже, «Яблоко» остается сектой любителей Явлинского и уйдет только вместе со своим основателем. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          В Киеве пообещали «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

          7 апреля 2018, 11:55

          Текст: Антон Касс

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          Киев будет давить на Москву в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе, заявил в эфире канала «Интер» глава украинского МИД Павел Климкин.

          Ключевым документом в вопросе о вводе миротворцев станет резолюция СБ ООН. При этом, как считает Климкин, Россия может не выполнять ее положения, и в таком случае давление со стороны Украины и ее партнеров станет «той самой гарантией», предает РИА «Новости».

          «Сейчас у нас есть общая позиция – Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев, – прим. ВЗГЛЯД) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», – отметил Климкин.

          Ранее СМИ сообщили о предстоящем саммите лидеров Германии, Франции и Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе. В МИД заявили, что в «о такой встрече пока ничего не знают».

          В марте президент Украины Петр Порошенко пообещал добиваться скорейшего ввода миротворцев в Донбасс.


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