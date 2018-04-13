Два адреса Telegram внесены в реестр запрещенных

В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились два адреса, используемых мессенджером Telegram.

Как следует из реестра, в нем оказались сайты web.telegram.org и t.me. В настоящее время они находятся в статусе «доступ не ограничивается».

Напомним, в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил немедленно заблокироватьTelegram в России, не дожидаясь решения апелляции. Блокировка мессенджера может начаться уже в пятницу вечером. В Telegram заявили, что не станут идти на какие-либо уступки российским властям.