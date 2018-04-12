Военный самолет разбился в Греции

В Греции потерпел крушение самолет ВВС, судьба пилота неизвестна, сообщают СМИ.

Как передает сайт militair.gr самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос в четверг днем. В настоящее время ведутся поиски пилота, судьба которого на данный момент неизвестна, передает РИА «Новости».

Это крушение стало четвертым, произошедшим с военными самолетами за последние двое суток.

Напомним, ранее в четверг в Воронежской области в безлюдной местности упал самолет Як-130; оба пилота катапультировались.

В среду сообщалось, что самолет Ил-76 упал в среду вскоре после взлета с аэродрома военной базы в алжирском Буфарике. Местные СМИ сообщали, что на борту могли находиться более 200 человек.

Позже сообщалось, что в Алжире на месте крушения военного самолета обнаружили 247 тел погибших; всего на борту находились 257 человек.

Также в среду военно-учебный самолет «Супер Галеб» ВВС Сербии разбился к северо-востоку от Белграда в районе муниципалитета Ковачица.